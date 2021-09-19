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Siyaset Muhacir düşmanı Özdağ: Zafer Partisi, ittifak parçası olmayacak
Siyaset

Muhacir düşmanı Özdağ: Zafer Partisi, ittifak parçası olmayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “2023’te seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. İttifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:35:00 -
Muhacir düşmanı Özdağ: Zafer Partisi, ittifak parçası olmayacak

Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Özdağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ile 2024 Yerel Seçimlerine yönelik soru üzerine, şu ifadeleri kullandı: “Biz ittifakı, Türk milletiyle yapıyoruz. 2023’te seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2023’e kadar epeyce bir zaman var. Bu ittifakların parçası olmamak konusunda kararlıyız. Partimizin kimi cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı konusunda partinin yetkili organları karar verirler. Bu konuda benim tek başıma beyanda bulunmam doğru da değil, demokratik de değil. Onu da zamanı gelince göreceğiz.”

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