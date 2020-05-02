Muhabbet kuşundan vatandaşlara ’evde kal Türkiye’ çağrısı

Diyarbakır’da yaşayan sağlık çalışan korona virüs salgını nedeni ile farkındalık oluşturmak istedi. Daha önce birçok kelime söyleyen muhabbet kuşuna ’evde kal Türkiye’ demesini de öğreten sağlık çalışanı, hayvanı aracılığıyla vatandaşların hastalıktan korunmaları için evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak salgın haline gelen korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ederken, evde kal çağrısı bir hayvandan geldi. Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden ve aynı zamanda Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 4 çocuk babası Ömer Karakaş (57) evde 1 buçuk yıldır beslediği muhabbet kuşu, evde kal çağrılarına kayıtsız kalmayarak ‘evde kal Türkiye’ demesini öğretti. Sahibi sağlık çalışanı olan muhabbet kuşu, ’evde kal Türkiye’ diyerek vatandaşları soka çıkmamaları konusunda uyardı.

"Muhabbet kuşu insanlara örnek olsun"

Sağlık çalışanlarının çağrısı ile muhabbet kuşuna sık sık ’evde kal Türkiye’ dediğini kaydeden Karakaş, hayvanın bir süre sonra bunu söylediğini ifade etti. Muhabbet kuşunun birçok kelime söylediğini vurgulayan Karakaş, "Muhabbet kuşumuza evde kal çağrısını öğretmeye başladık. Aradan birkaç gün geçti ve kuş bu çağrımıza kayıtsız kalmayarak ‘evde kal Türkiye’ demeye başladı. Amacımız sağlıkçıların ’evde kal’ çağrılarına destek olmak. Kuş da insanlara örnek olsun diye ‘evde kal Türkiye’ diyor. Korona virüs belası ortadan tam kalkana kadar ’evde kal Türkiye’ diyoruz" şeklinde konuştu.