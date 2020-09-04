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Aktüel Muğla'ya demir atan mega yatlar ilgi çekti
Aktüel

Muğla'ya demir atan mega yatlar ilgi çekti

Bodrum açıklarına demirleyen "Lady Christine" ve "Arrow" isimli lüks yatlar tatilcilerin ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:26:13 -
Muğla'ya demir atan mega yatlar ilgi çekti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen, her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar ilgi çekti.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor.

Üzerinde helikopter bulunan 68 metre uzunluğundaki mega yat "Lady Christine" Bodrum açıklarına demir attı. 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu, 10 kişinin de rahatlıkla konaklayabildiği öğrenilen yatta, gün boyu hareketlilik yaşandı. Yata ait sürat botunun zaman zaman yat etrafında dolaştığı görüldü.

Yatta jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema gibi birçok imkan bulunuyor.

Cayman bayraklı 75 metre uzunluğundaki "Arrow" isimli yat da aynı koya demirledi. İçinde kimin bulunduğu öğrenilemeyen lüks yatlar, ilgi odağı oldu.

Bazı tatilciler, sahilden yatların fotoğraflarını çekti. Mavi turdan dönen günlük gezi tekneleri, mega yatların bulunduğu bölgeden geçerek müşterilerinin mega yatları yakından görmesini sağladı.

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