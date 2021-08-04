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Gündem Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı
Gündem

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 21:42:00 -
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı.

Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

 

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