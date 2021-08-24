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Yerel Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser operasyonu
Yerel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:54:00 -
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S.K'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan şüphelinin Babataşı Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 14 sikke, iki tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, farklı uzunluklarda 3 tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç ile hançer ele geçirildi.

Eserler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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