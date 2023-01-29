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Ekonomi Muğla'dan ihracatta tarihi rekor!
Ekonomi

Muğla'dan ihracatta tarihi rekor!

Ege Bölgesinin ihracatı 2022 yılında yüzde 11 artışla 31 milyar 417 milyon dolara ulaştı. 2022 yılında oldukça başarılı bir ihracat grafiği yakalayan Muğla, 2022 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşmanın gururunu yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 18:03:00 -
Muğla'dan ihracatta tarihi rekor!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiyede en fazla ihracat yapan ikinci il olan İzmir yüzde 16 artışla 17 milyar 244 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 54ünü gerçekleştirdi. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi, İzmirin ihracatına 3 milyar 28 milyon dolarlık katkı sağladı.

Aydın ve Muğla 2022 yılında 1 milyar dolar barajını aşarak rekora imza attı. Ege Bölgesi ihracatına Aydın yüzde 16 artışla 1,1 milyar dolar, Muğla yüzde 27 artışla 1 milyar dolar, Balıkesir yüzde 17 ivmeyle 934 milyon dolar, Kütahya yüzde 18 artışla 460 milyon dolar, Uşak yüzde 15 gelişimle 426 milyon dolar, Afyonkarahisar yüzde 5 artışla 401 milyon dolar katkı sağladı.
İhracat artış rekortmeni Muğla oldu

2022 yılında Ege Bölgesinin ihracat artış rekortmeni yüzde 27lik sıçramayla Muğla oldu. Verilere göre; Demir ve Demirdışı Metaller Sektörü 2,56 milyar dolar, Kimya sektörü 2 milyar 81 milyon dolarla 2 milyar barajını geçen sektörler oldu. Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü 1,62 milyar dolar, Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri Sektörü 1,25 milyar dolar, Maden Sektörü 1,2 milyar dolar, Otomotiv Yan Sanayi Sektörü 1 milyar 17 milyon dolar, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü 1 milyar 1 milyon dolar ihracatla 1 milyar dolar barajını geçen sektörler oldu.

Ege Bölgesi Avrupa ülkelerinden Uzak Doğuya ihracat yapıyor

İzmir ve Manisanın ihracatında Almanya, Denizlinin ihracatında Birleşik Krallık, Aydının ihracatında İspanya, Muğlanın ihracatında Rusya, Balıkesirin ihracatında Irak, Kütahyanın ihracatında İtalya, Uşakın ihracatında Çin, Afyonkarahisarın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı.

Muğla tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını geçti

2022 yılında Aydında madencilik sektörü 232 milyon dolarlık ihracatla birinci sektör olurken, Muğla, 2022 yılında tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşmanın gururunu yaşadı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, yüzde 27 artışla 673 milyon dolarlık ihracatla Muğla ihracatından aslan payını aldı.

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