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Gündem Muğla'daki yangını görüntüleyen Azerbaycanlı muhabirler yanmaktan son anda kurtuldu!
Gündem

Muğla'daki yangını görüntüleyen Azerbaycanlı muhabirler yanmaktan son anda kurtuldu!

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangını görüntüleyen Azerbaycanlı muhabir ve kameraman itfaiyecilerin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:45:00 - 2021-08-04 23:48:39

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Alevlerin ortasında kalmaktan itfaiyeciler kurtardı

Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycanlı ve Türk itfaiyecilerinin çalışmaları sayesinde alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri çekmek için Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan’ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sağlık durumları iyi

Alevlerin yayıldığı bölgeden hızla ayrılan muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ikilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü.

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