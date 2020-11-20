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Ekonomi Muğla'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
Ekonomi

Muğla'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:04:08 -
Muğla'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi, Gökçebel ve Bitez mahallelerindeki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Gökçebel Mahallesi'ndeki 1856,78 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklif, 6 milyon 200 bin lira ile Er Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

Bitez Mahallesi'ndeki 7 bin 836,83 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar için de en yüksek teklifi 16 milyon 310 bin lira ile Önderler İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Turizm ve Pazarlama AŞ sundu.

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