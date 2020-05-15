  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Muğla’daki dolandırıcılık, Aydın’da son buldu

Muğla’da bir kişiyi evlenme vaadi ile dolandıran iki kadın, Aydın’da polisin yaptığı başarılı çalışma ile yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:45:50 -
Muğla’daki dolandırıcılık, Aydın’da son buldu

Muğla’da bir kişiyi evlenme vaadi ile dolandıran iki kadın, Aydın’da polisin yaptığı başarılı çalışma ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla’da bir kişi evlenme vaadiyle H.A ve S.Ö isimli kadınlarla iletişime geçti. Kadınlar evlenme vaadiyle kandırdıkları kişiden 800 lira alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan erkek şahıs, emniyete giderek kadınlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çalışma başlatıldı. Kadınların çevre illere de gidebileceği üzerine konu Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne de iletildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri eşkalleri belirlenen kadınları kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki kadın işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı