Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi. Gavur Dere mevkisinde, Filistin ve Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı. Düzensizgöçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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