Muğla'da yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.09 Ekim 2019 Çarşamba 16:16
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Aktur mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Ekipler bottaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen Suriye, Filistin ve Irak uyruklu35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Datça Limanı'na götürülen düzensizgöçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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