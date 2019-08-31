0553 313 94 23

Muğla'da yürekleri dağlayan veda

Ortaca ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren 3 kişilik aileden Yeliz Kök (40) ve kızı Işıl Kök (12), son yolculuğuna uğurlandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:55
Muğla'da yürekleri dağlayan veda

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Ortaca'nın Güzelyurt- Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün bulunduğu, Ali Kök yönetimindeki 48 RK 861 plakalı motosikletle, kavşaktan dönerken, İskender Özdemir yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs çarpıştı. Hepsi kasksız olan motosiklettekiler, minibüsün altında metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kök'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Yaralı Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök ise, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü.

Kaza yerindeki inceleme sonrası Ali Kök'ün naaşı da, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Daha sonra Kök ailesinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Buradaki işlemlerinin ardından Kök ailesinin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, ev hanımı eşi Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazada ölen Kök ailesinin 3 bireyinin yakınları tarafından bugün teslim alınan cenazeleri, Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, aynı zamanda cenaze namazı da kılındı.

Öğlenden sonra vakit namazı beklenmeden saat 16.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Kök ailesinden Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök, Akıncı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Ali Kök'ün cenazesi ise, anne ve babasının talebi üzerine ise memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilmek üzere götürüldü

Cenaze namazına Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir'in de aralarında yer aldığı çok sayıda vatandaş ile ölen ailenin yakınları katıldı.

Öte yandan Kök çiftinin, 6 yıl boyunca çocuklarının olmadığı, kızları Işıl Kök'ün 'tüp bebek' tedavisi ile dünyaya geldiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:55
  1. Muğla
  2. Kahramanmaraş
  3. gündem
  4. açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari’de "Deneyap projesi" büyük ilgi gördü
    1. Hakkari’de "Deneyap projesi" büyük..
    2. Camiyi karıştıranlara destek veren..
    3. Edirne'de şekeri düşen sürücü tarlaya..
    4. Başkan Berge’den 1 Eylül dünya barış..
    5. Ankara-Sivas YHT Projesi'nde test..
    6. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 6 -..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Aliağaspor FK’nın rakipleri belli oldu
    9. Kazada hayatını kaybeden özel hareket..
    10. Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da
    11. Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren..
    12. Falcao transferinde mutlu son!..
    13. Ercişli Emrah için 24 ilden geldiler
    14. Muğla'da yürekleri dağlayan veda
    15. Sosyal medyadan bir araya geldiler,..
    16. Hindistan’da kimya fabrikasında..
    17. 2 bin 500 polis adayı alınacak
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    19. Ava çıkanlara "Balon balığı" uyarısı
    20. Bu kaplıcalar şifa dağıtıyor Şifa..
    21. GÜNCELLEME 2 - Otomobil bagajında..
    22. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    23. Devrek’te AK Parti İl Danışma..
    24. Şanlıurfa’da Zafer Bayramı Resepsiyonu
    25. Belçika'da pole pozisyonu Leclerc'in
    26. Erdoğan'dan ABD'ye 2 hafta mühlet:..
    27. Bafra’da şehitler için 98. mevlit
    28. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri..
    29. Çekici ile motosiklet çarpıştı: 1..
    30. Samsun’daki selin bilançosu ortaya..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı