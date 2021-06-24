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Ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Gündem Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 23:59:00 -
Muğla'da Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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