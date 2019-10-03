Muğla'da yolcu otobüsünde yangın çıktı Muğla'da yolcuların tahliye edilmesinin ardından söndürülen otobüsün tamamen yandığı görüldü.

Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcular tahliye edildikten sonra söndürüldü. Sakarya-Marmaris seferini yapan İhsan Çelik idaresindeki 35 PK 671 plakalı yolcu otobüsünden, Ula-Akyaka yolu Sakar rampası mevkisinde duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak 11 yolcuyu tahliye etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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