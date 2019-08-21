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Muğla’da yanan ormanların yerine yeni fidanlar dikilecek

Yaz aylarında yoğun yangınlarla mücadele eden Türkiye, sonbaharda dikilecek 3 milyon yeni fidanla Guinness rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
Muğla’da yanan ormanların yerine yeni fidanlar dikilecek

Yaz aylarında yoğun yangınlarla mücadele eden Türkiye, sonbaharda dikilecek 3 milyon yeni fidanla Guinness rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kasım ayında İzmir, Muğla, Fethiye ile beraber çeşitli bölgelerde aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness rekorlar kitabına girme projesi olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "11 Kasım’da saat 11.00’de tüm vatandaşlarımızı Guinness rekorlar kitabına girmek üzere açıklayacağımız illerde fidan dikimine davet ediyorum’’ dedi.


11 Kasım’daki rekor denemesi ile tek seferde 3 milyon fidanın aynı anda dikilmesi hedeflenirken, yaz boyunca yanan alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra bir ülkenin gücü olan orman alanlarının artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı var gücüyle çalışmaya devam edecek.



16 yılda 4,5 milyar fidan toprakla buluştu


Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada; “Orman yangınlarıyla mücadelede oldukça başarılı olan ülkemizde yangına müdahale süresinin kısalmış olması daha büyük felaketlerin önüne geçmektedir. 2003’te yangına ilk müdahale süresi 40 dakika iken; 2018’de 14 dakikaya indirilmiştir. Şimdiki hedef ise 12 dakikadır. Türkiye’de son 10 yılda 66 bin 648 hektar alan yangınlardan zarar gördü. Yangınlar sonrası yapılan çalışmalarla bu alanlarda 75 milyon 44 bin 830 fidan dikildi. Bu dönemdeki yangınların yüzde 88’i insan kaynaklı olurken; yüzde 12’si ise doğal yangınlardır.


Son 16 yıla bakıldığında ise 2002’de 20,8 Milyon Hektar olan orman alanımızı, 2018’de 22,6 Milyon Hektara çıkardık. Bu 16 yıllık süreçte, yanan alanların yanı sıra yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile Türkiye genelinde 4,5 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Sadece, görevde olduğumuz son bir yılda bile 256 milyon fidan dikildi. Çin ve Hindistan’dan sonra, ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olurken; orman varlığı noktasındaki 2023 hedefi ise 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
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