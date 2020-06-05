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Aktüel

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:26:21 -
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmada, belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araçları kent merkezi ile Bodrum ve Dalaman ilçesi girişlerinde durdurdu.

Araçlardaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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