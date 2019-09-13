Muğla'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Çalıştığı fırında uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı fırında uyuşturucu sattığı idda edilen zanlı tutuklandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Seydikemer ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan A.S'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine, iş yerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.S'nin üzerinde ve fırında yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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