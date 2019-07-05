Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İlçede devriye görevi yapan polisi ekipleri,Foça Mahallesi Çalış mevkisinde içerisinden çalılık alana bir şey atıldığını fark ettiği otomobili durdurdu. Alanda yapılan aramada bir miktar esrar ile aracın torpidosundametamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Zeki.Ö. ve Garip.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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