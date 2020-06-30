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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:24:46 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, polis ekiplerince belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada, ruhsatsız tabanca, 2 bin 50 uyuşturucu hap, farklı miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ve skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, E.S, S.P, S.Ö, E.E. ve A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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