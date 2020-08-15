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Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:48:24 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konacık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.


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