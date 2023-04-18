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Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Gündem

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-04-18 18:02:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede eş zamanlı başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Marmaris, Menteşe, Datça ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

4 ilçede 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda satışa hazır halde uyuşturucu paketleri ile birlikte 412 gram esrar, 205 gram metamfetamin, 117 gram skunk, 65 gram sentetik ecza, 17 kök kenevir bitkisi, 151 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 15 mermi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 31 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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