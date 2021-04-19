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Yerel Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 08:52:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 39 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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