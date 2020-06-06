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Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:08:57 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da, 15 gram esrar ile 10 kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, A.S.C'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 15 gram esrar ile 10 kök kenevir ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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