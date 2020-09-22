Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 4 kişi kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.