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Muğla'da Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 20:11:55 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı.

Kadırga Burnu açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 18 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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