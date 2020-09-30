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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 00:30:45 -
Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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