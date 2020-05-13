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Aktüel

Muğla'da tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:02:22 -
Muğla'da tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu

MUĞLA (AA) - Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mayıs itibarıyla dışarıya çıkan herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Esengül Civelek başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüşüldü.

Toplantıda, bulaşma yayılım hızının düşürülmesi amacıyla valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca bazı kararların alınması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Maske kullanımı pazar yerleri, market, toplu çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçları, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu oldu.

Diğer yandan Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs sonrasına randevu verilecek. İlde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs sonrasına ertelenecek.

Alınan kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

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