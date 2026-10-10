  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama… Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu! Aklı gidik Trump, kendi tükürdüğünü yaladı: Dünyayı tehdit ediyordu! Rus dizeline muhtaç kaldı Harvard tarihinde bir ilk! Türk bilim insanı Rıfat Atun dekan oldu DMM’den Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alanlara sert cevap: Algı operasyonu hedefine ulaşamayacak Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne “Allahsızlar” haykırışı 13 ABD askerini öldüren Hasan'ı canlı yayında idam edecekler! 'Herkes izlesin istiyoruz' Evde annesinin meleği ya okulda? Hüseyin Yayman’dan çarpıcı açıklama: BU BİR FETÖ taktiği! Hedef ERDOĞAN Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı... Saymaz ve Ağırel adli kontrol ile serbest
Gündem Muğla’da traktör kazası: Yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti
Gündem

Muğla’da traktör kazası: Yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Muğla’da traktör kazası: Yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ve 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Hilal’in kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı çiftin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gemi faciası Reyhanlı’da yürekleri dağladı: Demir kardeşler iki gün arayla uğurlandı
Gemi faciası Reyhanlı’da yürekleri dağladı: Demir kardeşler iki gün arayla uğurlandı

Gündem

Gemi faciası Reyhanlı’da yürekleri dağladı: Demir kardeşler iki gün arayla uğurlandı

Ali Bilensir'in öldüğü tünel kazasında savcılığın itirazıyla sürücüye yakalama kararı
Ali Bilensir'in öldüğü tünel kazasında savcılığın itirazıyla sürücüye yakalama kararı

Yerel

Ali Bilensir'in öldüğü tünel kazasında savcılığın itirazıyla sürücüye yakalama kararı

Girne kazasında 19 kişinin naaşına ulaşıldı, Optimus Prime görevini tamamladı
Girne kazasında 19 kişinin naaşına ulaşıldı, Optimus Prime görevini tamamladı

Aktüel

Girne kazasında 19 kişinin naaşına ulaşıldı, Optimus Prime görevini tamamladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23