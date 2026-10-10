Muğla’da traktör kazası: Yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ve 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Hilal’in kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı çiftin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.