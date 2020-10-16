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Aktüel Muğla'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:10:44 -
Muğla'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerinin, yüksek faizle borç para verdikleri, imzalattıkları senedi zorla tahsil ettikleri ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, A.T, M.Z.G, T.I, F.T. ve K.B, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tefecilik " suçlamasıyla sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.U. ile A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Eylül'deki operasyonda zanlıların adresleri ve iş yerlerinde çok sayıda senet, çek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

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