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Aktüel Muğla'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:51:38 -
Muğla'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, üç şüphelinin faizle para vererek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Belirlenen adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde tefecilerden para alan mağdur emekli polis memuruna ait olduğu anlaşılan tabanca, iki senet, suça ilişkin dört sayfa sözleşme ve suç içerikli iki not kağıdı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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