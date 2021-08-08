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Gündem Muğla'da tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar ulaştı
Gündem

Muğla'da tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar ulaştı

Muğla'nın Datça sahilinde görülen deniz salyasına benzer köpükler, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 15:20:00 -
Muğla'da tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar ulaştı

Muğla'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti.

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkat çekti.

Tedirgin olan vatandaşlar denize girmedi

Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi. Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu.

İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi. Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.

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