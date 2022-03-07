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Gündem Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı
Gündem

Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 12:36:00 -
Muğla'da su kanalına düşen iki kadın kurtarıldı

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi 137 Sokak'ta Zeynep B. ile Tursun A, dengelerini kaybederek DSİ'ye ait su kanalına düştü.

Kadınların düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1,5 metre derinliğindeki suda sürüklenen kadınlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadınlardan Zeynep B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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