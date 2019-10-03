Muğla'da son dakika deprem! Muğla’da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem
Son deprem haberleri için Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulanmakta. Son dakika haberi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.03 Ekim 2019 Perşembe 08:00
Son deprem haberleri için Kandilli Rasathanesi üzerinden sorgulanmakta. Son dakika haberi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de Fethiye-Rodos arasında saat 07.44'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 6.4 kilometre derinlikte ve Dalaman'a 47.7 kilometre açıkta meydana geldi. Deprem kıyı Ege'den de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Marmaris ve Fethiye civarında da hissedildi.
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