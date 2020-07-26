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Aktüel

Muğla'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadını çevredekiler kurtardı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 17:25:15 -
Muğla'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadını çevredekiler kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin yardımıyla yara almadan kurtuldu.

Güllük Mahallesi'nde sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kadın, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kadına, yakınındaki akaryakıt istasyonunun çalışanları yardım etti.

Kadın, köpeklerin saldırısından yara almadan kurtuldu.

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının kendisine saldıran köpeklerle mücadelesi ve çevredekilerin yardıma gelmesi yer alıyor.

Saldırıya uğrayan kadına yardım edenlerden Yaşar Böyükakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede sürüler halinde gezen ve zaman zaman insanlara da saldıran köpeklerin bulunduğunu ve yetkililerin bu durum için önlem alması gerektiğini söyledi.

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