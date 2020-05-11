Muğla’da sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek basınç merkezinin etkisine girecek Türkiye’de hava sıcaklığı iç kesimlerde 30, sahil kesimlerinde 35 dereceye çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta boyunca ülkemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etti. Yurdumuz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca yurdumuzda Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Perşembe günü itibarıyla önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikler az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 30, sahil kesimlerinde 35 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.