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Muğla'da seyir halindeki tur otobüsü alev aldı

Yatağan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otobüsteki yangın, orman yangınına müdahale için bölgeden geçen arazözle söndürüldü

06 Ağustos 2019 Salı 00:17
Muğla'da seyir halindeki tur otobüsü alev aldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan tur otobüsündeki yangını, orman yangınına müdahale için bölgeden geçen işçiler, arazözle söndürdü.

Özgür Kırmızı'nın kullandığı 20 RE 222 plakalı, yabancı turistleri taşıyan tur otobüsünün motor kısmı, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde alev aldı.

Yangını fark eden sürücünün, yol kenarında durdurduğu araçtaki turistler tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, orman yangınına müdahale için Milas'a giden orman işçileri arazözle müdahale etti.

Ekipler, yangını otobüse yayılmadan söndürdü.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 00:17
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