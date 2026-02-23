Muğla’da şap alarmı: 11 mahalle resmen karantinaya alındı!

Menteşe ilçesine bağlı Taşlı Mahallesi’nde hayvanlarda şap hastalığına rastlanması, yetkilileri harekete geçirdi.

Hastalığın diğer bölgelere sıçramasını önlemek amacıyla Taşlı merkezli olmak üzere toplam 11 mahallede karantina kararı alındı.

Gazeller'den Yörükoğlu'na kadar geniş bir hattı kapsayan tedbirler doğrultusunda, bölgeye hayvan nakliyesi ve mahalleler arası büyükbaş-küçükbaş geçişleri süresiz olarak durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, karantina altındaki yerleşim yerlerinde üreticilerin hayvanlarını kesinlikle meraya çıkarmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu.

Hastalığın yüksek bulaşıcılık riski taşıması nedeniyle ahırlardaki hijyen kurallarının en üst seviyeye çıkarılması istenirken, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri, hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar askıya alındı.

BÖLGEDE TEYAKKUZ: AŞILAMA VE DEZENFEKSİYON SEFERBERLİĞİ

Karantinanın ilan edildiği ilk andan itibaren ekipler mahalle mahalle gezerek dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Şap hastalığına karşı koruyucu aşılamaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları hastalığın seyrini anlık olarak takip ediyor.

Yetkililer, kısıtlamaların ancak bölgedeki tüm hayvanların sağlık taramasından geçirilmesi ve yeni vaka görülmemesi durumunda kaldırılacağını duyurdu.