  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama! Hamaney’den öldürülme ihtimaline karşı plan: Yardımcılarına yapılacakları söyledi İslam düşmanı, Hitler’in torunları! Alman polisi silahla camiyi bastı Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi En yakın isim açıkladı! Trump’ı deliye döndüren İran detayı ‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur Moskova'dan NATO'ya nükleer rest: Estonya açık hedefimiz olur Okulda öğrenciler "Hu der Allah"! ‘Dikkat’ seküler kesime tansiyon uyarısı Milli yazılımla entegrasyon! TCG Anadolu ve TB3 artık tek yumruk
Yerel Muğla’da şap alarmı: 11 mahalle resmen karantinaya alındı!
Yerel

Muğla’da şap alarmı: 11 mahalle resmen karantinaya alındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muğla’da şap alarmı: 11 mahalle resmen karantinaya alındı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeyi kordon altına alırken, yayılımı durdurmak için geniş çaplı aşılama seferberliği başlatıldı.

Menteşe ilçesine bağlı Taşlı Mahallesi’nde hayvanlarda şap hastalığına rastlanması, yetkilileri harekete geçirdi.

Hastalığın diğer bölgelere sıçramasını önlemek amacıyla Taşlı merkezli olmak üzere toplam 11 mahallede karantina kararı alındı.

Gazeller'den Yörükoğlu'na kadar geniş bir hattı kapsayan tedbirler doğrultusunda, bölgeye hayvan nakliyesi ve mahalleler arası büyükbaş-küçükbaş geçişleri süresiz olarak durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, karantina altındaki yerleşim yerlerinde üreticilerin hayvanlarını kesinlikle meraya çıkarmamaları konusunda sert uyarılarda bulundu.

Hastalığın yüksek bulaşıcılık riski taşıması nedeniyle ahırlardaki hijyen kurallarının en üst seviyeye çıkarılması istenirken, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri, hastalık tamamen kontrol altına alınana kadar askıya alındı.

BÖLGEDE TEYAKKUZ: AŞILAMA VE DEZENFEKSİYON SEFERBERLİĞİ

Karantinanın ilan edildiği ilk andan itibaren ekipler mahalle mahalle gezerek dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Şap hastalığına karşı koruyucu aşılamaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları hastalığın seyrini anlık olarak takip ediyor.

Yetkililer, kısıtlamaların ancak bölgedeki tüm hayvanların sağlık taramasından geçirilmesi ve yeni vaka görülmemesi durumunda kaldırılacağını duyurdu.

Hayvancılık ve et sektörü büyük tehlikede!
Hayvancılık ve et sektörü büyük tehlikede!

Ekonomi

Hayvancılık ve et sektörü büyük tehlikede!

Büyükbaş hayvan sayısında artış! Bakın kaç milyon oldu
Büyükbaş hayvan sayısında artış! Bakın kaç milyon oldu

Aktüel

Büyükbaş hayvan sayısında artış! Bakın kaç milyon oldu

Sert kış dayanılamaz hale geldi! Yaban hayvanları şehre indi
Sert kış dayanılamaz hale geldi! Yaban hayvanları şehre indi

Türkiye

Sert kış dayanılamaz hale geldi! Yaban hayvanları şehre indi

Hayvan varlığı hızla arttı! Devlet destekleri sonuç verdi
Hayvan varlığı hızla arttı! Devlet destekleri sonuç verdi

Yaşam

Hayvan varlığı hızla arttı! Devlet destekleri sonuç verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur
Gündem

‘Help Turkey’ zihniyeti yine sahnede! Hadsiz Hadise’den UNICEF eliyle Türkiye’ye çamur

Hadise, yıllar önce Türkiye’yi hedef alan sözlerinin ardından şimdi de Ramazan ayında UNICEF videosunda Türkiye’yi Gazze ve Sudan’la aynı ke..
'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'
Gündem

'İmamoğlu Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! İhanet şebekesinin kasası her şeyi bir bir anlattı: 'Halkın parasını çantalarla babasına götürdüm!'

İstanbullunun cebine göz diken, belediyenin kaynaklarını şahsi servetine dönüştüren kirli yapı deşifre olmaya devam ediyor. "İmamoğlu Suç Ör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23