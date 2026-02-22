İETT otobüsünde ‘savcıyım’ deyip tehditler yağdıran şüpheli tutuklandı: 8 suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul'da, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu belirterek bir yolcuya tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli Y.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu öne sürerek, yolculardan birine "Seni öldüreceğim", "Yobaz", "Bir daha Türkiye'de barın bakalım" şeklinde sözler sarf eden bir kadının videosunun sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Söz konusu kadın hakkında "tehdit", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatan Başsavcılık, tarafların kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği belirlenen Y.S. gözaltına alındı.

Adalet Meslek Yüksekokulundan terk olduğu tespit edilen şüphelinin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nde aktif öğrenci olduğu belirlendi.

Şüpheli Y.S'nin 18 yaşından küçük olduğu dönemde "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçuna karıştığı, ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından da kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

Sorgusu tamamlanan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.S, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

