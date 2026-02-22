Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti

  • İSTANBUL
Al Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini reddetti. Trump, Ronaldo’ya hitaben yazdığı mesajda, "Cristiano, sen tüm zamanların en iyi oyuncususun. Amerika'da sana acilen ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu Amerikan Birinci Futbol Ligi’ne davet etmişti. Ronaldo ise Trump’ın bu davetine Suudi Arabistan medyası aracılığıyla cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda yıldız futbolcuya seslenerek onu Amerikan Birinci Futbol Ligi'ne (MLS) davet etmişti. Trump mesajında, "Cristiano, sen tüm zamanların en iyi oyuncususun. Amerika'da sana acilen ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu sözleri, Ronaldo'yu ABD'ye transfer etmek istediği şeklinde yorumlanarak spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak Ronaldo, Suudi medyasına yaptığı son açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. Özellikle son dönemde lig yetkilileriyle yaşadığı bazı gerginliklerin ardından geleceğine dair oluşan şüpheleri de böylece gidermiş oldu.

BEN SUUDİ ARABİSTAN'A AİTİM

Suudi basınına konuşan Portekizli yıldız, şunları kaydetti: "Defalarca söylediğim gibi, ben Suudi Arabistan Krallığı'na aidim. Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı en iyi şekilde ağırladı. Burada çok mutluyum ve burada devam etmeyi umuyorum."

Arabistan’daki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli kaptan,
"Şu an lideriz ve üzerimize düşeni yaparak El Hilal'in üzerinde baskı kurduk. Doğru yoldayız, formumuzu bulduk ve özgüvenimiz yüksek. Maç maç ilerleyip sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Al Hazem galibiyetiyle puanını 55'e çıkaran Al Nassr, Suudi Arabistan liginde liderlik koltuğuna oturdu. El İttihad ile 1-1 berabere kalan El Hilal ise 54 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi.

