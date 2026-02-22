  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir Lise öğrencilerinden üretim atağı! 3D yazıcıyla para kazanıyorlar Devreye alın bu görüşleri: Sahurda ne yenmez? En çok susatan besinler nelerdir? Süper Lig’de puan durumu eşitlenecek mi? Tedesco kararını verdi: Skriniar yoksa... N'Golo Kante söz verdi! Performansı sonrası... Hala asist ve golü yok Süper Lig’de iki farklı karar tartışmaya sebep oldu! Galatasaray'ı örnek gösterdi 23 Şubat Pazartesi günü kar yağacak iller belli oldu Temizlik rutininizi değiştirecek bilgi: Banyo ve mutfak havlularını birlikte yıkamak uygun mu? Mavi sanıyorduk ama gerçekten yanılmışız! Bilim insanları en az rastlanan göz rengini belirledi Sınırsız enerjiye kapı aralayacak keşif! Herkesi heyecan bastı
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Birçok kişinin defaatle rahatsızlığını dillendirdiği bu hastalık için uzmanlara kulak verilmeli...

#1
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Birçok kişinin sıradan bir gece gürültüsü sandığı horlama, aslında ciddi bir sağlık krizinin habercisi olabilir. Uyku sırasında nefesin kesilmesiyle kendini gösteren uyku apnesi, kilo ve yaş faktörüyle birleştiğinde adeta bir "sağlık tuzağına" dönüşüyor. Prof. Dr. Erdoğan Kunter, bu karanlık tablonun çözüm yollarını ve hayati önem taşıyan tedavi yöntemlerini açıkladı.

#2
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Uyku sırasında nefesin durmasıyla karakterize edilen uyku apnesi, toplumda genellikle sıradan bir horlama problemi olarak görülüp ihmal ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter, hastalığın tedavi edilmediğinde vücutta oluşturduğu tahribata dikkat çekti.

#3
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

"Çok yorgunum ondan", "Yastığımdan dolayı böyle oluyor" gibi sayısız bahaneyle geçiştirdiğimiz horlama, sandığınız gibi sadece masum bir gece gürültüsü değil, vücudunuzun çaldığı hayati bir alarm zili olabilir. Görmezden gelinen bu durumun altında uyku apnesi tehlikesi yatıyor olabilir. Prof. Dr. Erdoğan Kunter, uyku apnesinin kalp ve beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek, erken teşhis ve doğru tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabileceğini söyledi.

#4
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Horlamanın sosyal bir problem olarak görüldüğünü, ancak uyku apnesinin horlamadan çok daha ciddi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kunter, "Horlamak bir gürültü sorunu olabilir ama uyku apnesi doğrudan kişinin hayatını etkileyen, kalp ve beyin üzerinde ciddi sorunlara yol açabilen bir durumdur. Horlama her zaman uyku apnesi anlamına gelmez, ancak horlayanların bir kısmında hastalık gelişebilir. Horlama varsa ve kişi sürekli yorgun uyanıyorsa, bunun altında uyku apnesi olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

#5
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Uyku apnesinin kesin tanısının bir gece uyku laboratuvarında yapılan testlerle konulabildiğini ifade eden Prof. Kunter, "Hafif ve orta dereceli vakalarda ilaç tedavisi uygulanabilir, bazı hastalarda cerrahi girişimler gerekebilir. Bazı hastalar yatarken özel maskeler kullanarak sağlıklı uyuyabilir. Uyku apnesi kişiye özgü ilerleyebildiği için tedavi planı hastaya göre şekillendiriliyor. Çocuklarda uyku apnesi yetişkinlerden farklı seyrediyor. Gelişim çağındaki çocuklarda cerrahi müdahaleler ancak testler sonra planlanabilir" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

Uyku apnesinin ilerlemesinde iki ana faktörün etkili olduğunu vurgulayan Prof. Kunter, "Bunlar kilo almak ve yaş almak. Kiloyu kontrol altına alabiliriz, ancak yaşlanmayı durduramayız.

#7
Foto - Sıradan bir gürültü değil... Horlama deyip geçmeyin! Hayati bir alarm zili olabilir

İlginç olan bir durum da var; uyku apnesi olan kişiler bazen hızla kilo alabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine katkı sağlıyor. Çaresiz hastalıklar değil, burada çözüm var. Ancak erken tanı kritik. Uykuda nefes durması, sürekli yorgun uyanma gibi belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka uyku testleri yapılmalıdır. Tedavi ile hem kalp hem de beyin sağlığı korunabilir" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı
Dünya

Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı

Pakistan, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınırındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düze..
Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım
Spor

Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım

Galatasaray'ın Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Yenikapı’daki iftar organizasyonunun finansmanına ilişkin Saadet Partisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı
Dünya

Sıcak saatler! İran, NOTAM yayımladı

İran, 24 Şubat'ta ülkenin doğusu ve batısında askeri atış faaliyeti nedeniyle NOTAM yayımladı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23