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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:57:05 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile bağlı Grup Amirliklerince, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünlerin satışını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapıkları aramalarda 790 litre etil alkol, 186 litre sahte içki, 181 şişe gümrük kaçağı içki, 65 litre el yapımı içki, 234 paket gümrük kaçağı tütün, kaçak yollarla getirilmiş 2 maymun, 3 senet, 2 çek, balistik yelek, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında "kaçakçılık", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "tefecilik" gibi suçlarından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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