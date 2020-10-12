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Aktüel Muğla'da sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:43:25 -
Muğla'da sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı Grup Amirlikleri ekipleri, tarihi eser ve sahte içki ile gümrük kaçağı ürünlerin satışını belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin belirledikleri adreslerde yapıkları aramalarda 575 litre etil alkol, 11 şişe sahte içki, 162 litre gümrük kaçağı içki, 67 litre el yapımı içki, 9 şişe sahte bandrollü içki, 7 şişe gümrük kaçağı alkol, 32 paket gümrük kaçağı tütün, 377 gümrük kaçağı puro, 2032 sigara sarma kağıdı, 9 kilogram kıyılmış tütün, 18 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 204 parça Roma dönemine ait tarihi eser sikke, 6 tarihi obje, 2 Roma dönemine ait toprak küp, 7 senet, çek, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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