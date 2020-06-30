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Aktüel

Muğla'da sağlık çalışanları yamaç paraşütü yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:18:04 -
Muğla'da sağlık çalışanları yamaç paraşütü yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağlık çalışanları yamaç paraşütü uçuşuyla eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyretti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) düzenlediği etkinlikte, Fethiye ve Seydikemer'de görevli 12 sağlık çalışanı belirlendi. Sağlık çalışanları, ateş ölçümlerinin ardından her uçuş sonrası dezenfekte edilen araç ve ekipmanlarla Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre pistine çıkarıldı.

Sağlıkçılar, hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotları eşliğinde tandem (ikili) uçuş yaptı. Yaklaşık 30 dakika havada kalan sağlık çalışanları, eşsiz Ölüdeniz manzarasının keyfini çıkardı. Yamaç paraşütü pilotlarının uçuş süresince maske taktıkları görüldü.

Belcekız Plajı'na sorunsuz iniş gerçekleştirildi.

Seydikemer 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli Paramedik Yasemin Öztürk, etkinliğin pandemi sürecinde yaşadıkları stresi bir nebze olsun giderdiğini söyledi.

İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını dile getiren Öztürk, "Uçuşlar gerekli tedbirler çerçevesinde gerçekleşti. Uzun zamandır yamaç paraşütü yapmak istiyordum. İçimde korku vardı ama korkulacak bir şey yokmuş. Pilotların tecrübesiyle güzel bir uçuş oldu. Gökyüzünden güzel Fethiyemizi seyrettik. Çok güzel bir duyguydu. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

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