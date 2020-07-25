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Muğla'da otomobil yol kenarındaki kepçeye çarptı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:10:37 -
Muğla'da otomobil yol kenarındaki kepçeye çarptı: 6 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin yol kenarında çalışma yapan kepçeye çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Zeki Ak yönetimindeki 34 TZ 4870 plakalı otomobil, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi'nde, yol kenarında çalışma yapan Fırat Kaya'nın kullandığı kepçeye çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Süreyya ve Ahmet Ersan, Fatma Nur ve Amine Meva Ak yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Ak, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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