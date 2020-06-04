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Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:00:34 -
Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Polis memuru Servet Karaköse'nin kullandığı 48 SA 260 plakalı otomobil, Muğla-Aydın kara yolu Kafaca Kavşağı'nda Cumali Kılıç yönetimindeki 35 PFM 44 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Karaköse ve araçtaki Orhan Anıl ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Kılıç, gözaltına alındı.

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