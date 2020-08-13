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Aktüel

Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:55:00 -
Muğla'da otomobil devrildi: 5 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Ethem Yılmaz idaresindeki 20 ABB 696 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde devrildi.

Araç, aynı şeritte seyreden Özkan Uysal yönetimindeki 34 LP 2049 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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