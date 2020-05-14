Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin Demirhan'ın kullandığı 20 BB 229 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Demirhan ile otomobilde bulunan Mustafa Şahan ve İrfan Beler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.