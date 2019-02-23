Muğla'da otel çatısında yangın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin çatı kısmında yangın çıktı. Sözkonusu yangın, çatıda hasara neden oldu.23 Şubat 2019 Cumartesi 16:48
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İçmeler Mahallesi'nde bir apart otelin çatı kısmında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer otellere sıçramadan söndürüldü.
Yangında hasar oluştu. Otelin kış sezonundan dolayı kapalı olduğu öğrenildi.
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