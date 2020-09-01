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Aktüel Muğla'da ormanda kaybolan kişi ölü bulundu
Aktüel

Muğla'da ormanda kaybolan kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:31:27 -
Muğla'da ormanda kaybolan kişi ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan 73 yaşındaki Hasan Hafızoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Bozaalan Mahallesi'nde iki gün önce çıktığı doğa yürüyüşünden geri dönmeyen Hafızoğlu'nun bulunması için AFAD, AKUT ve gönüllüler arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarında Hafızoğlu'nun ormanlık alanda cesedi bulundu.

Hafızoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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