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Aktüel Muğla'da ölen iki pitbull için 30 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Muğla'da ölen iki pitbull için 30 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:23:25 -
Muğla'da ölen iki pitbull için 30 bin lira ceza kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde ölen iki pitbull cinsi köpek için 30 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman Bülüşlü mevkisindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altındayken ölen "yasak ırk" olan iki pitbull cinsi köpek için dernek başkanı ve köpeği sahiplendiren veterinere tutanak tutarak ceza kesti.

Yasak ırkı sahiplendiği için Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen'e 10 bin, Ortaca Belediyesi veterineri Kübra Moran'a da köpeği sahiplendirdiği gerekçesiyle 20 bin lira ceza uygulandı.

Köyceğiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, bir süre önce vatandaşın hayvanlarına saldırarak ağır yaralayan ve öldüren pitbull cinsi köpeği emanet bırakacakları yer olmadığı için 20 Temmuz'da "yasak ırklar listesinde" açıklamasıyla tutanakla ceza kestikleri HAYDOS yetkililerine teslim ettiler.

HAYDOS Başkanı Dağdelen, yaptığı açıklamada, yasak ırk olan köpeklerden birinin hastalıktan öldüğünü, diğerinin ise saldırgan olduğu ve kendisine de saldırarak yaralanmasına neden olduğu için tutanakla uyutmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Ceza almalarına neden olan pitbulların Ortaca Belediyesine ait Dalyan'daki barınağın kapatılmasının ardından bakacak yer olmadığı için kendilerine teslim edildiğini anlatan Dağdelen, şöyle konuştu:

"Hiçbir yere teslim edemedikleri ve sahiplendirilmesi yasak olan pitbulları barınakta korumaya aldık. Bakımı yapılırken bana ve görevliye saldırdı. Kollarımda ve bacaklarımda büyük yaralar oluştu. Birçok köpeğe de zarar verdi. Bunun üzerine saldırgan olan pitbull merkezimizdeki veteriner kontrolünde uyutulmak zorunda kalındı, diğeri ise rahatsızlanarak öldü. Bana ceza kesen kurum 2 ay sonra başka bir pitbull cinsini bana teslim etti. Ben bu parayı ödemeyeceğim. Yasal yollara başvurdum, hakkımı arayacağım."

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